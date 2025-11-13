KKTC ve Türkiye İçişleri Bakanlıklarından güvenlik iş birliğini güçlendirecek görüşme

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel’in gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son dönemde yaşanan gelişmeler ve iç güvenlik konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Taraflar, iki ülke arasında imzalanmış bulunan güvenlik anlaşmaları çerçevesinde; ilgili birimler arasındaki bilgi paylaşımı, teknik altyapı desteği ve güvenlik koordinasyonunun artırılması gibi başlıkları değerlendirdi.

Ayrıca, KKTC’nin iç güvenliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek yeni iş birliği modelleri de görüşüldü.

Görüşmeye, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Polis Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen ve Siyasi Polis Bölüm Müdürü Hüseyin Dolmacı da katıldı.