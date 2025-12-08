  • BIST 11189.5
Diploma davası ertelendi, İmamoğlu yeni hâkime sert çıktı: Doğum belgemi ve askerliğimi de iptal edin!

Diploma davası ertelendi, İmamoğlu yeni hâkime sert çıktı: Doğum belgemi ve askerliğimi de iptal edin!

»
İdare mahkemesinin kararı beklenecek, sonraki duruşma 16 Şubat’a ertelendi
Diploma davası ertelendi, İmamoğlu yeni hâkime sert çıktı: Doğum belgemi ve askerliğimi de iptal edin!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "üniversite diplomasında sahtecilik yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri Cezaevi’nde görüldü. İmamoğlu, alkışlar ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları eşliğinde salona geldi. Mahkemenin yeni hâkimi, "Alkışlayamazsınız, yasak" diyerek uyardı. Savunmasını yapan İmamoğlu, diplomasını iptal ettirenlere yargı önünde hesap soracağını belirterek; "Bu bir diploma davası değildir. Bu bir cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı adayını siyasi rakibini devre dışı bırakmak için açtığı bir davadır" dedi. İdare mahkemesinin kararı beklenmesi kararlaştırıldı, bir sonraki duruşma 16 Şubat’a ertelendi. İmamoğlu, duruşmanın bir kez daha ertelenmesine, “Beni burada yargılamaya niyetiniz yok. Sizin yargıçlığınız beş para etmez!” diye tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz, "olmayan bir suç" üstünden savunma yapmayacaklarını söyleyerek; "İddianameyi yazarken idare mahkemesindeki davanın olduğunu biliyordunuz. Bu iddianamenin hiç yazılmaması gerekirdi. Olmayan bir suç üzerine nasıl savunma yapacağız. Şimdi idare mahkemesini bekleyelim diyorsunuz. Ceza mahkemesi burada bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu hâkimin erteleme kararına gözyaşları içerisinde, “Çok ayıp bu çok ayıp. Ben ona helal süt emdirdim böyle adalet olmaz. Türkiye’ye çok ayıp!” diyerek tepki gösterdi. Hava İmamoğlu fenalık geçirdi. 

İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve tutuklanmasının ardından görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "diploma davası" olarak bilinen "zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülmüştü Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etmişti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, İmamoğlu’nun duruşmada görüntülerinin çekilmesi ve tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile cezaevinden bağlanarak savunma yapmasına izin vermesi hakkında çıkan haberler üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanmıştı. 

Davanın üçüncü duruşması bugün Silivri Cezaevi’nde görüldü. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile ABD, Almanya, Çekya, Hollanda, Fransa ve İsviçre konsoloslukları duruşmayı salonda takip etmek üzere geldi. 

Duruşmada yapılan kayıtlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülen 'diploma davası'nda alınan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

