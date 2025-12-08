  • BIST 11007.37
Son Dakika... Lefkoşa Güzelyurt anayolunda ölümlü kaza!
SON DAKİKA: Lefkoşa–Güzelyurt Anayolunda Ölümlü Kaza

Saat 23.10 sıralarında Lefkoşa–Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay BAÜ'nün olduğu bölgede meydana geldi.

Görgü şahitlerine göre kazada bir de yaralı bulunuyor.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilerek geniş çaplı inceleme başlattı.

İtfaiye de olay yerinde.

Kaza ile ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

detaylar gelecek

