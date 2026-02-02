175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayının temel eğitimleri başladı

Polis Örgütünün ihtiyaçları kapsamında, açılan münhal gereği Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 113 erkek ve 62 kadın olmak üzere 175 Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı, bugün itibariyle Polis Okulu Müdürlüğü’ndeki temel eğitimlerine başladı.

Dört ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan polis ve itfaiye aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dahil olacak.