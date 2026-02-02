  • BIST 12433.5
  • Altın 6536.14
  • Dolar 43.4672
  • Euro 51.2685
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayının temel eğitimleri başladı

» »
175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayı bugün Polis Okulu’nda temel eğitimlerine başladı.
175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayının temel eğitimleri başladı

Polis Örgütünün ihtiyaçları kapsamında, açılan münhal gereği Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 113 erkek ve 62 kadın olmak üzere 175 Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı, bugün itibariyle Polis Okulu Müdürlüğü’ndeki temel eğitimlerine başladı.

Dört ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan polis ve itfaiye aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dahil olacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Juju yeniden mahkemede02 Şubat 2026 Pazartesi 15:54
  • Mehmetali Güröz: Hayat pahalılığı ödenmezse 11 Şubat’tan itibaren süresiz greve gideceğiz02 Şubat 2026 Pazartesi 13:56
  • Girne-Tatlısu anayolunda takla atan araç sürücüsü yaralandı02 Şubat 2026 Pazartesi 13:52
  • Girne’de 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi!02 Şubat 2026 Pazartesi 12:52
  • Zeki Çeler: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayın; sandığı kurun, yargının yolunu açın02 Şubat 2026 Pazartesi 12:47
  • Altın fiyatlarında sert düşüş: Gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor02 Şubat 2026 Pazartesi 10:39
  • Dolardan yeni rekor!02 Şubat 2026 Pazartesi 10:16
  • Bir sonraki randevu ayın sonuna!02 Şubat 2026 Pazartesi 10:02
  • İskele-Geçitkale yolunda ölümlü kaza02 Şubat 2026 Pazartesi 09:54
  • “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurduğumuz kardeşlik cephesi daha güçlü olacak”01 Şubat 2026 Pazar 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti