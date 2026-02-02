  • BIST 12433.5
  • Altın 6639.69
  • Dolar 43.4876
  • Euro 51.4633
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandı

»
Ülkede çok sayıda oto galeriyi tehdit ederek kurşunlama olaylarına karıştığı ve şantaj yoluyla para talep ettiği iddia edilen “Azad” kod adlı şahıs, Haber Kıbrıs'ın aktardığı bilgiye göre Mersin’de yakalanarak tutuklandı.
”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandı

Ülkede çok sayıda oto galeriyi tehdit ederek kurşunlama olaylarına karıştığı ve şantaj yoluyla para talep ettiği iddia edilen “Azad” kod adlı şahıs, Haber Kıbrıs'ın aktardığı bilgiye göre Mersin’de yakalanarak tutuklandı.

Gerçek adının Sidar olduğu öğrenilen zanlının, KKTC ve Türkiye polisinin ortak çalışmasıyla uzun süredir arandığı belirtildi. Zanlının, KKTC’de meydana gelen silahlı saldırı ve tehdit olaylarıyla bağlantısının araştırıldığı kaydedildi.

Aynı suç ağı içerisinde yer aldığı değerlendirilen “Emmi” kod adlı şahsın ise firari olduğu, Dubai veya Türkiye’de olabileceği yönünde şüpheler bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler faiz kararında22 Ocak 2026 Perşembe 11:53
  • Hrant Dink cinayetinin 19. yılı: 'Adalet yerini bulmadı'19 Ocak 2026 Pazartesi 13:56
  • Dördüncü duruşma bugün19 Ocak 2026 Pazartesi 09:28
  • İsias Otel davasında kamu görevlileri 19 Ocak’ta hakim karşısında16 Ocak 2026 Cuma 19:09
  • Sıla Usar Ankara'da14 Ocak 2026 Çarşamba 14:31
  • İmamoğlu: 'Katılamadığım bir seçim, cumhurbaşkanının meşruiyetinin bittiği bir seçim olur'12 Ocak 2026 Pazartesi 15:28
  • Usta oyuncu Haldun Dormen entübe edildi: Haberi oğlu duyurdu12 Ocak 2026 Pazartesi 15:16
  • İstanbul'da okullar tatil edildi11 Ocak 2026 Pazar 19:45
  • İstanbul için kuvvetli kar uyarısı08 Ocak 2026 Perşembe 15:59
  • Erdoğan'dan Venezuela ile dayanışma mesajı06 Ocak 2026 Salı 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti