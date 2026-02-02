”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandı

Ülkede çok sayıda oto galeriyi tehdit ederek kurşunlama olaylarına karıştığı ve şantaj yoluyla para talep ettiği iddia edilen “Azad” kod adlı şahıs, Haber Kıbrıs'ın aktardığı bilgiye göre Mersin’de yakalanarak tutuklandı.

Gerçek adının Sidar olduğu öğrenilen zanlının, KKTC ve Türkiye polisinin ortak çalışmasıyla uzun süredir arandığı belirtildi. Zanlının, KKTC’de meydana gelen silahlı saldırı ve tehdit olaylarıyla bağlantısının araştırıldığı kaydedildi.

Aynı suç ağı içerisinde yer aldığı değerlendirilen “Emmi” kod adlı şahsın ise firari olduğu, Dubai veya Türkiye’de olabileceği yönünde şüpheler bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.