İsias Otel davasında kamu görevlileri 19 Ocak’ta hakim karşısında

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu, aralarında KKTC’li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi’nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro’da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Başsavcılık, tüm sanıklar için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan, vefat edenlerin ve yaralanan mağdurların sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ayrı ayrı cezalandırılmalarını; sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise ayrı ayrı devamını talep etti.

İsias davasında kamu görevlileri “görevi bilinçli şekilde ihmal” suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Karakaya

Medyascope’a konuşan, depremde kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duruşma öncesi Medyascope’a yaptığı değerlendirmede, davanın yalnızca bir ceza yargılaması olmadığını vurguladı.

Karakaya, savcılık mütalaasıyla gelinen aşamanın “adaletin nasıl tanımlanacağına dair hayati bir eşik” olduğunu belirterek, bilimsel raporlar ve dosyadaki açık gerçeklere rağmen olayın “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirilmesinin, felaketin gerçek nedenlerini perdelediğini ifade etti.

Karakaya, bu davanın ihmallerin ötesinde, bilinen risklere rağmen alınmayan kararların ve bilerek sürdürülen usulsüzlüklerin sonucu olduğunu vurgulayarak, “Verilecek karar hem kaybettiğimiz canlar hem de toplumun adalet duygusu açısından tarihi bir sorumluluk taşıyor. Karar ne olursa olsun bu mücadele bitmeyecek. Gerçek hukuki nitelendirme yapılana, sorumlular hak ettikleri cezaları alana ve bu dava yapı güvenliği açısından emsal bir karara dönüşene kadar durmayacağız. Şampiyon Meleklerimize verilmiş bir sözümüz var; olası kast gerçeği kabul edilene kadar susmayacağız” dedi.

Esendağlı

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise 19 Ocak Pazartesi günü yapılacak duruşmanın önemine dikkat çekti.

Esendağlı, savcılığın esasa ilişkin mütalaasında sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan mahkûmiyet talep edildiğini ancak bunun aileler açısından tatmin edici olmadığını söyledi. Önceki duruşmalarda ortaya konan delillerin, sanıkların binadaki yapısal sorunları bildiklerini ve buna rağmen iskân ruhsatı verildiğini gösterdiğini belirten Esendağlı, bu nedenle mütalaanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Esendağlı ayrıca, otel sahipleri ve fenni mesuller hakkında verilen kararların temyiz sürecinin Yargıtay’da devam ettiğini hatırlatarak, dosyalar arasında fiili ve hukuki örtüşme bulunduğunu, bu nedenle davaların birleştirilmesi yönündeki taleplerinin haklılığının giderek daha net görüldüğünü dile getirdi. Mevcut aşamada davanın karar duruşmasına yaklaşmış olabileceğini belirten Esendağlı, pazartesi günü çıkacak kararın ardından hukuki pozisyonlarını yeniden belirleyeceklerini söyledi.

Şampiyon Meleklerin ve turizm rehberlerinin ailelerinin yanı sıra milletvekilleri ve siyasi temsilcilerin de duruşmayı takip etmek üzere 19 Ocak Pazartesi günü Adıyaman’da olması bekleniyor