SON DAKİKAİsrail askerleri kara harekatı için Lübnan sınırını geçti!

İran'daki kız okulu saldırısı için BM'den soruşturma çağrısı

İran, Minab kentinde bir kız okulunun vurulmasında ölenlerin sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler saldırıyla ilgili soruşturma çağrısında bulundu.
Saldırının yaşandığı bölgenin savcısı ölen ve yaralananların çoğunun öğrenci olduğunu kaydediyor.

Okulda patlama sırasında 170 öğrencinin bulunduğu da açıklandı.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'ta 3 Mart'ta yapılan toplu cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Çocuklar dahil ölenlerin tabutları araçlarla sokaklarda ilerledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, olayın "hiçbir zaman silinmeyecek şekilde" ülke hafızasına yerleştiğini söyledi.

Savaşın başından bu yana bir seferde en fazla sivil ölümün yaşandığı saldırıyla ilgili Tahran, ABD ve İsrail'i sorumlu tutuyor.İranlı yetkililer, okulun "üç füzeyle hedef alındığı" açıklıyor.

BBC News Farsça Servisi, yayımlanan videoları uydu görüntüleriyle karşılaştırarak, okulun Devrim Muhafızları'na ait bir merkezin hemen yanında bulunduğunu tespit etti.

ABD Savunma Bakanlığı BBC News Farsça'ya verdiği yanıtta, olayla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığını kaydetti.

İsrail ordusu ise BBC Farsça'nın sorularını yanıtlamadı.

Saldırının geniş şekilde uluslararası medyada yer aldığı 1 Mart'ta İsrail ordusu bu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savunmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "korkunç" olarak niteledi ve "hızlı, tarafsız ve kapsamlı" bir soruşturma çağrısında bulundu.

ABD medyasında 1 Mart'ta açıklamaları yer alan CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, olayı ciddiyetle ele aldıklarını söyledi.

"Sivillerin korunması en büyük önceliğimizdir ve istenmeyen zararın riskini en aza indirmek için mevcut tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada saldırıların, bölgedeki milyonlarca çocuk için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası haber kuruluşlarına vize zorluğu, ülkeden bilgi toplama imkanını ciddi biçimde sınırlıyor.

Ölü sayısı 787'ye ulaştı

İranlı sosyal medya kullanıcıları 1 Mart'ta saldırıyla ilgili haberlere tepki gösterdi.

BBC News Farsça Servisi'nin derlediği bu paylaşımlardan birinde, ülke dışında yaşayan ve ülkeye askeri müdahaleye karşı olan bir İranlı, "Bu savaşın ilk kurbanları, Minab'da füze saldırısıyla vurulan kız çocukları. Alkışladığınız savaş bu mu?" paylaşımını yaptı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat Cumartesi günü başkent Tahran da dahil İran şehirlerine yönelik hava saldırıları başlattı.

Bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok üst düzey komutan öldürüldü.

İran hükümeti, 3 Mart itibariyle ölü sayısının 787'ye ulaştığını açıklıyor.

