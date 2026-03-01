  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

İran medyası: ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu

İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ayetullah Ali Rıza Arafi geçici olarak görevlendirildi.
İran medyası: ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar ikinci gününde sürerken, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyururken; İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

İran devlet haber ajansı ISNA'ya göre, Ayetullah Alireza Arafi, İran liderlik konseyinin hukukçu üyesi olarak atandı.

