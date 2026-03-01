İran medyası: ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar ikinci gününde sürerken, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyururken; İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.
İran devlet haber ajansı ISNA'ya göre, Ayetullah Alireza Arafi, İran liderlik konseyinin hukukçu üyesi olarak atandı.
