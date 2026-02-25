Direniş Ekseni muhtemel ABD saldırısına nasıl yanıt verebilir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyon talimatı verip vermeyeceği, muhtemel harekatın boyutunun ne olacağı ve İsrail'in çatışmalara katılıp katılmayacağı dünya medyasında konuşuluyor.

İran'ın ABD'ye nasıl karşılık vereceği, misillemenin Ortadoğu'daki hangi Amerikan üslerini hedef alacağı ve füzelerin bir kere daha İsrail topraklarına yönelip yönelmeyeceği de dünyadaki gündem maddeleri arasında.

New York Times (NYT) ise İran'ın Direniş Ekseni'nin hangi adımları atabileceğini mercek altına aldı.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu Batı ülkelerinin güvenlik yetkilileri, İran'ın vekil örgütlerinin misillemesine dair işaretlerin endişe verecek kadar arttığını söylüyor.

Avrupa'daki Amerikan hedeflerine terör saldırıları düzenlenebileceği öne sürülüyor.

Hizbullah'ın uyuyan hücrelerinin ya da El Kaide bağlantılı militanların Amerikan üsleri ya da diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenleyebileceği, aktarılan iddialar arasında.

Yemen'deki Husilerin Batı ülkelerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilerine saldırabileceği vurgulanıyor.

Ad ve görevlerinin gizlenmesi koşuluyla NYT'ye konuşan yetkililer, henüz net bir planın belirlenemediğini ancak bazı hazırlıkların yapıldığını gördüklerini ifade ediyor.

ABD'nin üst düzey yetkililerinden birisi "çok fazla" planlama yapıldığının tespit edildiğini savunuyor.

New York merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'ın yöneticisi Colin P. Clarke şu yorumu yapıyor:

Eğer ABD'nin askeri operasyonu İran'ın yüce liderini ve Devrim Muhafızları'nın en üst kademesini hedef alırsa Tahran'ın Avrupa toprakları da dahil olmak üzere yurtdışında terör saldırı talimatı vermesini kesinlikle beklerim.

Diğer uzmanlar da muhtemel ABD operasyonunun, Venezuela'da düzenlenene benzemeyeceğinin ve çatışmaların bölgeye yayılma riski taşıdığının altını çiziyor.

Filistin'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler zayıflasa da bu örgütlerin güçlerini tamamen yitirmediğine dikkat çekiliyor.



Independent Türkçe, New York Times, AA

Derleyen: Eren Umurbilir