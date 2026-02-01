  • BIST 12433.5
İstanbul-Tahran seferini yapan bir uçak, güvenlik endişeleri nedeniyle acil kodu vererek geri döndü
İstanbul-Tahran seferini yapan uçak, acil kodu vererek geri döndü

AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın başkenti Tahran’a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran’a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi.

