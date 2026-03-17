  • BIST 12433.5
  • Altın 7142.42
  • Dolar 44.1965
  • Euro 50.8504
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

»
Gazeteci Fatih Altaylı’nın beynindeki ur nedeniyle bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı öğrenildi.
Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

Haberi, Halk TV’de yayımlanan programda gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz, Fatih Altaylı’nın beyninde daha önceleri tespit edilen kütlenin cezaevinde olduğu süre içinde büyümesi ve beyne baskı yapması sonucu bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını ve saat sabah 09.00 suları itibarıyla ameliyatın sürmekte olduğunu ifade etti.

“UMARIM ÇABUCAK BİTER”

Ameliyattan kısa bir süre önce Altaylı ile görüştüklerini ifade eden Saymaz şunları aktardı:

“Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7’de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor.

Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyine baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Ben de kendisine sordum, “Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?” diye ama bana yanıt olarak “Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter” yanıtını verdi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti