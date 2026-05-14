Trump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Recep Tayyip Erdoğan: Türk Dünyası Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın güçlendirilmesi için mutabakat sağlandığını belirterek “Türk Dünyası Yüzyılı” vurgusu yaptı; Kassym-Jomart Tokayev ise Erdoğan’a “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” takdim etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatını kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabık olduklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" dolayısıyla Kazak halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde ticaretten enerjiye, savunma sanayisi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A "HOCA AHMET YESEVİ NİŞANI" TAKDİM EDİLDİ

Tokayev, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."

Öte yandan iki lider, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen "Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun" açılışını yaptı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLK NİŞAN TEVCİH EDİLEN İSİM OLDU

"Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu.

