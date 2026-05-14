“Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı” raporu Fazilet Özdenefe’ye sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Prof. Dr. Sertaç Sonan’ı kabul etti. Kabulde 2025 yılını kapsayan “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı” raporu Özdenefe’ye sunuldu.

Meclisten verilen bilgiye göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Sonan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün geliştirdiği Yolsuzluk Algısı Endeksi metodolojisini kullanarak, Seton Hall Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ile birlikte hazırladıkları raporu Özdenefe’ye sundu.

Raporla ilgili konuşan Özdenefe, geçmiş raporlar ile kıyaslandığı zaman yolsuzluk algısında “topyekün bir kötüye gidişin” göze çarptığını belirterek, önümüzdeki dönemde yolsuzlukla mücadelenin öncelik olması gerektiğinin altını çizdi.

Yolsuzluk Algısı Endeksi’nin uygulandığı 182 ülke ile birlikte değerlendirildiğinde ülkenin 150’nci sıraya yerleşmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Özdenefe, nitelikli bilimsel bir çalışmanın ürünü olan raporun sunduğu verilerle yolsuzluğa dair oldukça net bir fotoğrafın ortaya çıktığını ve buna kayıtsız kalınamayacağını ifade etti.

SERTAÇ SONAN: RAPOR SADECE SORUNLARI TESPİT ETMEKLE KALMIYOR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DE İÇERİYOR

Kabul için Özdenefe’ye teşekkür eden Sonan, raporun iş insanları ve uzmanların görüşlerine dayandığını ve bu yıl dokuzuncusunu tamamladıkları yolsuzluk algısı raporlarıyla, topluma bir ayna tutarak, ülkedeki yolsuzluğun boyutu konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çalışmanın öne çıkan sonuçlarından bazılarına da değinen Sonan, “Ankete katılan iş insanlarının yüzde 73’ü KKTC’de rüşvet ve yolsuzluğun ‘çok yaygın’ olduğuna dair bir kanaat beslediğinin altını çizerken, ankete katılanların yüzde 62’si ise siyasetçi ve üst düzey yöneticilerin kamu kaynaklarını istismar ettikleri yönünde bir algıya sahip olduğunu vurgulamıştır” dedi.

Raporun sadece sorunları tespit etmekle kalmayıp, çözüm öneriler de içerdiğini belirten Sonan, üst düzey siyasi atamaların sınırlandırılması, kamu kaynaklarının etkin denetimi, mal ve borç bildiriminde şeffaflık ve bilgiye erişim hakkının güçlendirilmesi konularında yapılacak reformlarla ülkenin yolsuzlukla mücadele karnesinin çok daha iyi bir noktaya taşınabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.