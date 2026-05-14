Lefkoşa’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı, 1 tutuklu

Polis açıklamasına göre ilk kaza, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Hüseyin Kağıtlı (30), 233 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 526 N plakalı salon araçla kuzeybatı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan MJ 123 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Hüseyin Kağıtlı alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
İkinci kaza ise yine saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Ali Sokak üzerinde meydana geldi.
Sogand Ebrahimi (26), yönetimindeki SH 438 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı.
Bu sırada cadde üzerinde güney istikametine doğru 76 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Şevket Evran’ın (19) kullandığı VJ 815 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Şevket Evran, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
