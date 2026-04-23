Sahte Kira Sözleşmesiyle Oturma İzni Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Aranıyor

Polis açıklamasına göre, söz konusu sahte sözleşmenin B.Ç. (42) ve M.M. (49) aracılığıyla G.A. (46), G.M. (29) ve Z.H. (38) isimli şahıslara oturma izni temin etmek amacıyla ilgili makamlara ibraz edilerek onaylatıldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.E., B.Ç. ve M.M. 26 Mart 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Zanlı Z.M. ise 22 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında G.A. ve G.M.’nin halen arandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.