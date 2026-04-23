Sahte Kira Sözleşmesiyle Oturma İzni Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Aranıyor

10 Kasım 2025 - 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da yaşanan olayda, Y.E. (40) isimli şahsın, Ortaköy’de kendisine ait bir daireyi kiracısı olmadığı halde kiralanmış gibi göstererek sahte kira sözleşmesi düzenlediği tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, söz konusu sahte sözleşmenin B.Ç. (42) ve M.M. (49) aracılığıyla G.A. (46), G.M. (29) ve Z.H. (38) isimli şahıslara oturma izni temin etmek amacıyla ilgili makamlara ibraz edilerek onaylatıldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.E., B.Ç. ve M.M. 26 Mart 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Zanlı Z.M. ise 22 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında G.A. ve G.M.’nin halen arandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Diğer Haberler
  • Komşusunu bacağından vurdu, İşte detaylar...29 Mart 2026 Pazar 11:49
  • Pazar günü köprü genişletme çalışması yapılacak26 Mart 2026 Perşembe 13:07
  • Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi25 Mart 2026 Çarşamba 16:54
  • LTB Yol Kapama Duyurusu23 Mart 2026 Pazartesi 18:29
  • Görüş mesafesi azaldı22 Mart 2026 Pazar 15:18
  • Alayköy İlkokulu’nda 4 yeni derslik tamamlandı22 Mart 2026 Pazar 14:38
  • Gönyeli’de trafo takviyesi nedeniyle yarın elektrik kesintisi yaşanacak15 Mart 2026 Pazar 11:13
  • LTB’den yol kapatma duyurusu13 Mart 2026 Cuma 19:14
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin Gece Denetimleri Sürüyor13 Mart 2026 Cuma 19:13
  • LTB Akaryakıt Tedarik İhalesini Sonuçlandırdı12 Mart 2026 Perşembe 10:14
