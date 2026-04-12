Markete girip içki çaldılar!

Lefkoşa’da bir markete müşteri olarak giden 18 ve 19 yaşlarındaki üç kişi, marketten altı şişe alkollü içki, dört adet araç legosu ve bir kazak çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı dün, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete meydana geldi.

Markete müşteri olarak giden D.K. (E-18), M.M.(E-19) ve T.C.’nin (E-19) markette satışa sunulan altı şişe alkollü içki, dört adet araç legosu ve kazağı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarak çaldıkları tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturmada, şahıslar tespit edilerek tutuklandı.