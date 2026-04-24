Lefkoşa Belediye Orkestrası “Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor” Başlıyor

Proje, çocukların işaret diliyle tanışmasını sağlarken, işitme engelli bireylerle iletişim konusunda farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor.

Sanatla desteklenen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin empati kurabilen, farklılıklara saygılı ve iletişime açık bireyler olarak gelişimine katkı sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında çocuklar, iletişimin farklı yollarını deneyimleyerek işaret dili ve temel iletişim becerleri hakkında bilgi edinecek.

Proje kapsamında müzisyen olarak Reşat Kortan, oyuncu olarak Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Sahnesi’nden Fatoş Tunar ve Sonat Çağlar ile proje yaratıcısı ve aynı zamanda anlatıcı olan Sanem Koç yer alıyor.

LBO personeli ve proje yaratıcısı Sanem Koç, projenin yalnızca bir etkinlik serisi değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve kapsayıcı iletişim adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Koç, “Ellerimiz Konuşuyor projesiyle çocukların işaret diliyle tanışmalarını sağlarken, işitme ve konuşma engelli bireyler ile işaret dili dışında başka nasıl iletişim kurulabileceğine dair farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Çocukların iletişimin farklı yollarını keşfetmeleri ve bu alanda bilinç geliştirmelerine katkı koymak bizim için çok değerli,” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerin programı şöyle:

27 Nisan Pazartesi – YDÜ İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

28 Nisan Salı – 9 Eylül İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

29 Nisan Çarşamba – Çağlayan İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

29 Nisan Çarşamba – Arabahmet İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

29 Nisan Çarşamba – Necati Taşkın İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

30 Nisan Perşembe – Atatürk İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

30 Nisan Perşembe – Haspolat İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

5 Mayıs Salı – Şht. Yalçın İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

8 Mayıs Cuma – Şht. Doğan Ahmet İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

11 Mayıs Pazartesi – Şht. Tuncer İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar

20 Mayıs Çarşamba – Gelibolu İlkokulu – 4. ve 5. sınıflar