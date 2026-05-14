Öztürkler: Rumlar milli gelirini refah yerine silaha harcıyor

Cumhurbaşkan Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum lider Hristodulidis’in yaptığı silahlanma anlaşmalarının adayı tehlikeli bir noktaya sürüklediğini ve Rum tarafının milli gelirini refah yerine silaha harcadığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu eski Devlet Bakanı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Cemil Çiçek’i kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir armağanı olduğunu belirterek, bu yapının devlet ciddiyeti ve yasama faaliyetleri açısından büyük değer taşıdığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin gelişimini engellemeye yönelik adımlar attığını ifade eden Öztürkler, özellikle Rum lider Hristodulidis’in yaptığı silahlanma anlaşmalarının adayı tehlikeli bir noktaya sürüklediğini söyledi.

Fransa ve İsrail’le yapılan askeri iş birliklerinin bölge barışına zarar verdiğini belirten Öztürkler, Rum tarafının dış güçlere bağımlı bir politika izlediğini ve milli gelirini refah yerine silaha harcadığını kaydetti.

Öztürkler, KKTC’nin en büyük güvencesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Son dönemde adaya gelen F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin güvenlik açısından anlamlı olduğunu dile getiren Öztürkler, bu çerçevede Anavatan Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve devletine sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Öztürkler, 1960’lı ve 1970’li yıllarda verilen mücadeleyi hatırlatarak, Mehmetçik ve Mücahit’in fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Cemil Çiçek’in geçmişte KKTC’ye önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Öztürkler, asrın su projesi başta olmak üzere çeşitli görev dönemlerinde Kıbrıs’a yaptığı katkıların halk tarafından takdir edildiğini söyledi.

Öztürkler, Çiçek’e teşekkür ederek, onu her zaman KKTC’de görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

-Çiçek

Cemil Çiçek de konuşmasında, uzun yıllar Türkiye–KKTC ilişkilerinin koordinasyonundan sorumlu olduğunu hatırlatarak, Ada ile güçlü bağları olduğunu söyledi.

Siyasi hayatının önemli bir bölümünün KKTC ile iç içe geçtiğini belirten Çiçek, “Ben Yozgatlıyım ama ikinci memleketimi Kuzey Kıbrıs olarak kabul ederim.” dedi. Görevde olduğu dönemlerde KKTC’ye yönelik birçok hizmetin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Çiçek, bugün bu çalışmaların meyvelerinin görüldüğünü söyledi.

Türkiye’den Anamur üzerinden deniz altından su getirilmesini sağlayan ve “asrın projesi” olarak nitelendirilen su temin hattının önemine değinen Çiçek, projenin hayata geçirilmesinde merhum Başbakan İrsen Küçük ile birlikte imza attıklarını hatırlattı. Çiçek, bu projenin Kıbrıs’ın geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Çiçek, açıklamasının sonunda tüm Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara selam, esenlik ve kolaylık dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi gezildi ve anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.