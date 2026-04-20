Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı

Kahramanmaraş'ta sekiz öğrenci ile bir öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli'nin sınıf arkadaşı, kendi kendine zarar verdiğini, bayıldığını, kalemle kolunu deştiğini anlattı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı

İsa Aras Mersinli’nin tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdüğü Ayser Çalık Ortaokulu, öğrenciler, veliler ve olayı duyup gelen birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Okulu ziyaret edenler gül ya da karanfil bırakırken, bazı vatandaşlar da ya saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için hazırladıkları duygusal notları okulun çevresine bırakıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin de yer aldığı notlar arasında bahçe teline asılmış ve üzerine "Hocam 23 Nisan’da forma giyecek miyiz?" yazılı okul forması dikkat çekerken İsa Aras Mersinli ile aynı sınıfta eğitim gören Gülsenem İşler konuştu.

"GENELDE UYURDU, İNGİLİZCESİ ÇOK İYİYDİ"
İsa Aras Mersinli'nin tüm gece internette dolaştığı için okulda genellikle uyuduğunu söyleyen İşler, Mersinli'nin İngilizce dersine ilgisi olduğunu ve bu derste de başarılı olduğunu "Hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi." sözleriyle ifade etti.

 

Mersinli'nin sınıfta zaman zaman ağladığını, bu esnada da rehberlik hocasının gelerek Mersinli'yle konuştuğunu da belirten sınıf arkadaşı, "Psikolojik sıkıntıları var gibiydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum." dedi.

"ARKADAŞLARINA SÖYLEMİŞ, ONLAR DA DALGA GEÇİYOR SANMIŞ"
Mersinli'nin daha önce okulda kendine zarar verdiğini de sözlerine ekleyen İşler, "Derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu." okulda iki tane arkadaşı olduğunu ve saldırıyı düzenleyeceğini bu kişilere söylediğini şu sözlerle anlattı:

 

“Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.”

"KENDİ KAFASINDA KURUYORDU, BANA 5 NUMARA VERMİŞ"
İsa Aras Mersinli’nin böyle bir saldırı yapacağını beklemediğini belirten İşler, “Eski müdür yardımcısı her girdiğinde çantasını arardı. Babası da şey yapmış ‘Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor’ diye. Bizimle konuşmazdı. Tek muhatap ‘Seni Ejder Hoca çağırıyor.’ Bizim tek muhatabımız buydu." diyerek Mersinli'nin arkadaş çevresi olmadığını bir kez daha yineledi ve şöyle konuştu:

 

“Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında kağıda değişik değişik semboller çiziyordu. Sıra düzenini çizmiş. Bana mesela 5 numara vermiş. Birkaç kişiyi yazmış, ünlem işareti koymuş. Bize verdiği numaraları oraya yazmış. Sonra 20 numara olana kuru kafa çizmiş. Sadece bir kişi, onun da kim olduğunu biliyorum, bir tane çocuğa saldırmayı planlamış. Kendi kafasında kuruyordu. Korkaktı. Bizde mesela koca koca çocuklar var. Zaten böyle sıkıntıları olan çocuklar kendinden aşağılık gördüklerine saldırır.”

 

