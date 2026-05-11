SONAR Araştırma: AKP ile CHP arasındaki oy oranı farkı bıçak sırtı; çoğunluk hükümetin ekonomi politikasını onaylamıyor, gelir gideri karşılamıyor!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 35.9 olduğunu ve bu durumun partilerin oy oranlarını saptamayı zorlaştırdığını söyledi.

SONAR’ın son seçim anketinde AKP ile CHP arasındaki oy oranı farkı dikkati çekti. AKP yüzde 32.3, CHP yüzde 31.4 oranında oy alırken, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 35.9 olduğunu ve bu durumun partilerin oy oranlarını saptamayı zorlaştırdığını söyledi. SONAR anketinde dikkati çeken bir diğer veri ise ekonomiye ilişkin oldu. Hükûmetin ekonomi politikalarını yüzde 63.9 onaylamazken; gelirlerdeki artış giderlerini karşılayamayanların oranı da yüzde 69.7 ile açık ara önde.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında SONAR’ın son anketinin verilerini paylaştı. Buna göre veriler şöyle:

Partilerin oy oranları

AKP yüzde 32.3, CHP yüzde 31.4, DEM Parti yüzde 9.9, MHP yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.1, Zafer Partisi yüzde 3.3, Anahtar Parti yüzde 3.3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5, TİP yüzde 1.2, diğer yüzde 1.2.

Hürmüz Boğazı’nın etkisi

Ankete katılanların yüzde 74.2’si Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin market ve mağaza fiyatlarını doğrudan etkilediğini düşünüyor.

Ekonomi politikaları ve geçim derdi

SONAR’ın hükümetin ekonomi politikalarını onaylıyor musunuz sorusuna ankete katılanların yüzde 63.9’u hayır cevabını verirken, onaylıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 22.7 çıkıyor.

Gelirinizdeki artışlar, giderlerinizdeki artışları karşılayabiliyor mu sorusuna “hayır, karşılamıyor” yanıtını verenlerin oranı yüzde 69.7 çıkarken, evet karşılayabiliyor diyenlerin oranı yüzde 25.9 çıkıyor.

Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız sorusuna ankete katılanların yüzde 66.5’i gerileme yaşadım yanıtını verirken, herhangi bir değişiklik olmadı diyenlerin oranı yüzde 25.5 çıkıyor. İyileşme yaşadım diyenler ise yüzde 6.9’da kalıyor.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında en çok hangi alana harcama yaparsınız diye sorulan ankette, yeme, içme yüzde 43.7 çıkarken onu yüzde 10.1’le giyim takip ediyor. Çocuklar için harcamalar yüzde 6.5 çıkarken onu yüzde 5.5’le ev için alışveriş takip ediyor.

İran-ABD savaşı ve Türkiye’nin politikası

İran-ABD savaşında Türkiye’nin politikasını olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu buluyorsunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 47.6’sı olumlu buluyorum derken, olumsuz buluyorum diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor. Kararsızım ve fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 19.3.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.