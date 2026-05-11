  • BIST 15094.7
  • Altın 6809.89
  • Dolar 45.3775
  • Euro 53.4657
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Güney Kıbrıs’taki seçimlerde dijital kimlikle de oy verilebilecek

» »
Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde ilk kez dijital kimlikle oy kullanılabilecek.
Güney Kıbrıs’taki seçimlerde dijital kimlikle de oy verilebilecek

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göe, Güney Kıbrıs’ta seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla oluşturulan dijital kimlik kabul edilecek.

Bu amaca yönelik bir kontrol mekanizması geliştirildiğini ve bunun seçim merkezlerinde uygulanacağını yazan gazete, seçim hazırlıkların yoğun bir tempoda devam ettiğini kaydetti.

Çarşamba günü oy pusulalarının basımının ve seçim merkezlerinde görev yapacak personelle ilgili sürecin tamamlanacağını ifade eden gazete, seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla cep telefonunda meydana getirilen kimliğin kabul edileceğini yineledi.

Gazeteye göre Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına yaptığı açıklamada sandıkların kapanmasından iki veya üç saat sonra meclise girecek siyasi partiler ile partilerin meclise kaç milletvekiliyle gireceğinin duyurulacağını belirtti.

Pazartesi sabah 2’ye kadar meclise girecek milletvekillerinin isimlerinin açıklanacağını da ifade eden İlias, seçim pusulalarının Larnaka hariç ilk kez iki taraflı olacağını da söyledi.

İlias oy verme işleminin sabah 7’de başlayacağını ve öğlen verilecek bir saatlik aranın ardından 13.00’de yeniden başlayarak 18.00’de sona ereceğini de ekledi.

56 milletvekilinden 37’si yeniden meclise girmek için yarışacak 

Gazete başka bir haberinde ise şu an milletvekilliği yapan 56 kişiden 37’sinin yeniden aday olduğunu ve 24 Mayıs’taki seçimlerde yeniden meclise girmek için yarışacağını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis AB’nin daha bağımsız olmasının önemini vurguladı05 Mayıs 2026 Salı 11:53
  • Baf’taki Milyonluk Kıbrıs Türk Arazileri Mahkemelik Oldu05 Mayıs 2026 Salı 11:52
  • Baf’ta dört ambulans kundaklandı05 Mayıs 2026 Salı 08:52
  • Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı bulaşan çiftlik sayısı 110’a yükseldi: Aşılama sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 12:50
  • Güney Kıbrıs’ta yaz okulu uygulaması bu yıl da sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 11:08
  • Güney Kıbrıs'ta parlemento seçimi... İşte son anket...04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:25
  • İngiliz turistler Güney Kıbrıs’tan uzaklaşıyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:52
  • Güney Kıbrıs'ta 2 şap vakası daha02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:37
  • Troodos’ta Kar Bekleniyor: Hava Soğuyor02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:28
  • Türkiye'nin tepki gösterdiği Fransa ve Kıbrıs askeri anlaşması neleri öngörüyor?30 Nisan 2026 Perşembe 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti