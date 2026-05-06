Hristodulidis üçlü zirve için Ürdün'e gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında gerçekleştirilecek 5’inci üçlü zirve toplantısı için bu sabah Ürdün’e gitti.
Zirveye Ürdün Kralı Abdullah II ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de katılacağını yazan Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına dayanarak Hristodulidis’in Amman’da Ürdün Kralı Abdullah ve tahtın varisiyle ikili görüşmelerde bulunacağını yazdı.

Gazete görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel düzeyde koordinasyon ve geniş bölgedeki gelişmelerin bulunacağını kaydetti.

Zirve toplantısı çalışmaları sırasında ise üçlü iş birliğinin gözden geçirileceğini yazan gazete , AB-Ürdün ilişkileri ile bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut jeopolitik gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Ürdün’de yapılacak toplantının Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve aralarında Ürdün’ün de bulunduğu bölgesel ülkelerin katıldığı gayri resmi AB liderleri zirvesinin akabinde özel bir önem kazandığını da kaydeden gazete, değişken bir ortamda Ürdün gibi istikrar unsuru olan devletlerle ilişkilerin güçlendirilmesinin, barış ve güvenliğin ileriye götürülmesi açısından kritik olarak addedildiğini belirtti.

Haberde üçlü zirve toplantısının Rum Yönetimi’nin bölgesel iş birliği oluşumlarına yatırım yapma konusundaki stratejik tercihini ortaya koyduğu ve güvenilir bir ortak olarak Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki rolünü güçlendirdiği de ifade edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis başta olmak üzere hükümetten üst düzey bir heyetin eşlik ettiği de vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde yaşanan gelişmelerin Ürdün’deki zirve toplantısında ele alınacağını yazdı.

Haberde Körfez’deki ve Orta Doğu’daki bölgesel gelişmelerin, zirvenin gündeminin üst sıralarında bulunacağı belirtildi.

- Hristodulidis BAE’ye yapılan saldırıları kınadı

Öte yandan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) füzeler ve insansız hava araçlarıyla (drone) yapılan saldırıları kınadığını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis “X” platformunda yaptığı paylaşımda BAE Başkanı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve BAE halkına tam dayanışmasını ifade etti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın gerginliğin yatışması, uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı duyulması ve barış ile istikrarın ileriye götürülmesine bağlı kalarak, BAE ve bölgesel ortaklarının tarafında güçlü bir şekilde durduğunu da vurguladı.

Hristodulidis bölgenin güvenliğinin Avrupa’nın güvenliğiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

