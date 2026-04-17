Üstel, 5. Antalya Diplomasi Forumu’na Katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forum, 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” ana temasıyla düzenlenen foruma, 150’den fazla ülkeden 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40’tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50’nin üzerinde bakan katıldı. Ayrıca 75’i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460’ın üzerinde katılımcı ile akademisyen ve öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 5 bin kişi forumda hazır bulundu.