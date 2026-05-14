Gençlik Şöleni pazar günü yapılıyor

Verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleneceği şölende farklı gösteriler olacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, şölenin saat 16.30’da eski Girne Belediyesi önünden kortejle başlayacağını belirterek, 17.00’den itibaren de limandaki gösterilerin başlayacağını kaydetti.

Şölende yurt içi ve yurtdışından birçok ekibin gösteri sunacağını ifade eden Ozanoğlu, Girne Antik Liman’da Ahmet Akınsel Live Drum Cover dinletisi olacağını da belirtti.

Ozanoğlu, halkı pazar günkü etkinliğe davet etti.