Akpınar: DP yok sayılarak hazırlanan hiçbir yasaya ‘evet’ demeyecek

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, emeklilik yaşının artırılmasına yönelik hazırlandığı öne sürülen yasa önerisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akpınar, koalisyon hükümetlerinin doğası gereği istişare, ortak akıl ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren böylesi önemli bir düzenlemenin koalisyon ortaklarıyla görüşülmeden Meclis gündemine taşınmasının doğru olmadığını ifade etti.

“Aynı hatalar tekrar ediliyor”

Daha önce de benzer uygulamalara dikkat çektiklerini hatırlatan Akpınar, buna rağmen aynı yaklaşımın sürdürüldüğünü kaydetti. Geçmişte Demokrat Parti’nin bilgisi dışında gündeme gelen bazı girişimlerin kamuoyunda yanlış algılar oluşturduğunu belirten Akpınar, bu durumun partinin haksız şekilde yıpratılmasına yol açtığını söyledi.

“Yasalar kişilere özel olmamalı”

Akpınar, devlet yönetiminde kişilere özel düzenlemeler yapılmasının ya da bu yönde bir algı oluşmasının doğru olmadığını dile getirerek, yasaların eşitlik ve adalet ilkelerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Demokrat Parti’nin, bilgisi ve ön değerlendirmesi dışında hazırlanarak Meclis gündemine getirilen hiçbir yasa önerisine destek vermeyeceğini yineleyen Akpınar, koalisyon ortaklığının tarafların birbirini yok saydığı değil, ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiği bir anlayışı gerektirdiğini ifade etti.

Koalisyonun geleceğine işaret etti

Bu yaklaşımın sürdürülmemesi halinde mevcut hükümet yapısının sağlıklı şekilde devam edip edemeyeceğinin sorgulanabileceğini belirten Akpınar, beklentilerinin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli konuların koalisyon ortaklarıyla istişare edilerek ele alınması olduğunu kaydetti.