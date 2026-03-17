  • BIST 12433.5
  • Altın 7133.86
  • Dolar 44.208
  • Euro 50.9191
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Basketbol Pro Lig’de İkinci Yarı 23 Mart’ta Başlıyor

» »
İkinci yarının açılış maçında Çetinkaya TSK ile Base Basketball Kyrenia, Lefkoşa’da karşı karşıya gelecek.
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde devre arasının ardından ikinci yarı, 23 Mart’ta oynanacak karşılaşmalarla yeniden start alıyor. Ligin ilk devresini namağlup tamamlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği, 12 puanla zirvede yer alıyor.

Lider Yenilgisiz Larnaka Gençler Birliği

İlk devre sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
Caesar Larnaka Gençler Birliği – 12 puan
Akdeniz Spor Birliği – 11 puan
Soyer Altınbaş Kıbrıs – 10 puan
China Bazaar ADA – 9 puan
Çetinkaya TSK – 8 puan
Base Basketball Kyrenia – 7 puan
Soyer Egemen – 6 puan

Haber: Ersin Orkoz

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti