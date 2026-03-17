Basketbol Pro Lig’de İkinci Yarı 23 Mart’ta Başlıyor

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde devre arasının ardından ikinci yarı, 23 Mart’ta oynanacak karşılaşmalarla yeniden start alıyor. Ligin ilk devresini namağlup tamamlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği, 12 puanla zirvede yer alıyor.
İkinci yarının açılış maçında Çetinkaya TSK ile Base Basketball Kyrenia, Lefkoşa’da karşı karşıya gelecek.
Lider Yenilgisiz Larnaka Gençler Birliği
İlk devre sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
Caesar Larnaka Gençler Birliği – 12 puan
Akdeniz Spor Birliği – 11 puan
Soyer Altınbaş Kıbrıs – 10 puan
China Bazaar ADA – 9 puan
Çetinkaya TSK – 8 puan
Base Basketball Kyrenia – 7 puan
Soyer Egemen – 6 puan
Haber: Ersin Orkoz
