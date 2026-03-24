Basketbolda Federasyon Kupası başladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve TESKA sponsorluğunda, Cahit Necipoğlu anısına düzenlenen Federasyon Kupası’nda 1. tur karşılaşmaları pazartesi günü başladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Soyer Egemen ve Canbulat Spor, rakiplerini mağlup ederek üst tura yükseldi.

Soyer Egemen – Base Basketball Kyrenia: 54-49

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Soyer Egemen ile Base Basketball Kyrenia karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada toplam 9 kez eşitlik sağlanırken, liderlik 8 kez el değiştirdi.

Maça hızlı başlayan Base Basketball Kyrenia ilk periyodu 12-8 önde kapattı. İkinci periyotta Yannick Kone’nin sayılarıyla öne geçen Soyer Egemen’e rağmen rakibi devreyi 20-18 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta dengeyi sağlayan Soyer Egemen, 21-17’lik skorla üstünlüğü ele alarak son çeyreğe 39-37 önde girdi. Final periyodunda ise kritik anlarda Kone’nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Soyer Egemen, parkeden 54-49 galip ayrıldı.

Kone, 23 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparak maçın öne çıkan ismi oldu. Base Basketball Kyrenia’da Longby Jean Dieu Voldi ise 20 sayı ve 23 ribaundluk performans sergiledi.

Canbulat Spor – Çetinkaya: 64-50

Günün bir diğer karşılaşmasında Canbulat Spor, Çetinkaya karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak parkeden 64-50 galip ayrıldı.

Maça dengeli başlayan iki ekip arasında ilk periyotta Çetinkaya kısa süreli üstünlük yakalasa da Yoan Zike’nin sayılarıyla öne geçen Canbulat Spor, periyodu 13-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta savunmalar ön plana çıkarken, düşük skorlu geçen bölümde Canbulat Spor devreye 19-18 üstün girdi.

Üçüncü periyot ise maçın kırılma anı oldu. Canbulat Spor’un yakaladığı 12-0’lık seri farkı açarken, periyot 24-14 tamamlandı ve skor avantajı netleşti.

Son çeyrekte Jerremias Sambo sahneye çıktı. Ürettiği 12 sayıyla takımını sırtlayan Sambo, maçın en etkili ismi oldu. Karşılaşmayı 18 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaparak tamamlayan Sambo, galibiyetin mimarı oldu.

Canbulat Spor, maç boyunca yakaladığı 17 sayılık fark ve 5 üçlük isabetiyle dikkat çekerken, Çetinkaya’nın yalnızca 1 üçlükte kalması skorun belirleyici unsurlarından biri oldu.