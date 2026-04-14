Basketbolda Büyük Kadınlar Ligi başladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Ersin ORKOZ

Takımların uzun süredir hazırlandığı ligde ilk hafta karşılaşmaları, 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak mücadelelerle start alacak.

Ligin açılış karşılaşmasında, 15 Nisan Çarşamba günü Base Kyrenia ile Koop Spor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da karşı karşıya gelecek. Sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de parkede iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

Haftanın ikinci ve kapanış mücadelesinde ise 16 Nisan Perşembe günü İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayla birlikte Büyük Kadınlar Ligi’nde ilk hafta tamamlanmış olacak.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte basketbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli bir lig maratonu beklerken, takımların ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu oldu.