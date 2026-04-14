Basketbolda Büyük Kadınlar Ligi başladı

  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

» »
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Ersin ORKOZ

Takımların uzun süredir hazırlandığı ligde ilk hafta karşılaşmaları, 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak mücadelelerle start alacak.
Ligin açılış karşılaşmasında, 15 Nisan Çarşamba günü Base Kyrenia ile Koop Spor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da karşı karşıya gelecek. Sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de parkede iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
Haftanın ikinci ve kapanış mücadelesinde ise 16 Nisan Perşembe günü İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayla birlikte Büyük Kadınlar Ligi’nde ilk hafta tamamlanmış olacak.
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte basketbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli bir lig maratonu beklerken, takımların ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti