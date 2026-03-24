U18 Basketbol Karmamız Beşiktaş'ı devirdi 53-51

KKTC U18 Kızlar Karması, Ordu’da yer aldığı Türkiye U18 Anadolu Şampiyonası’na harika bir başlangıç yaparak geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 53-51 mağlup etti.
Geçtiğimiz ay Aksaray’da düzenlenen Bölge Şampiyonası’nı yenilgisiz tamamlayarak Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden U18 Kızlar Karması, Ordu’da yer aldığı B Grubu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Temsilcimiz Ordu Spor Salonu’nda yer alan ve çekişmeli geçen maç sonunda rakibini geriden gelerek 12-9, 32-22, 40-41 ve 51-53’lük periyotlarla mağlup etti, organizasyona galibiyetle başladı.

Antrenörlüğünü Hakan Özkan ve Şermin Yücelen'in yaptığı U18 Kızlar Karması grubunun ikinci maçında yarın Evolog Daçka Şerifali takımı ile karşılaşacak.

Diğer Haberler
  • "En Büyük Kupa" Cumhurbaşkanlığı Kupası Gençler Birliği'nin11 Mart 2026 Çarşamba 09:58
  • Tecrübeli Koç Ahmet Gürel Alp Akdeniz’den Ayrıldı09 Mart 2026 Pazartesi 17:46
  • Koç Hasan Kasap: “Gençler Birliği Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da müzesine götürmek istiyor”09 Mart 2026 Pazartesi 11:16
  • U16 Basketbol Karmamız Türkiye Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı04 Mart 2026 Çarşamba 12:55
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanacak04 Mart 2026 Çarşamba 09:30
  • Basketbol U18 Kadın liginde Levent farkı26 Şubat 2026 Perşembe 12:57
  • Basketbol U18 kadın ve erkek karmalarımız Türkiye’de16 Şubat 2026 Pazartesi 10:42
  • Basketbol Pro Lig’de Devre Arası Tablosu Netleşti06 Şubat 2026 Cuma 20:23
  • Basketbol U14 Karmalarımız Türkiye’de02 Şubat 2026 Pazartesi 14:00
  • Zorlu maç Caesar Larnaka Gençler Birliği'nin: 69-5931 Ocak 2026 Cumartesi 12:13
