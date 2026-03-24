U18 Basketbol Karmamız Beşiktaş'ı devirdi 53-51

Geçtiğimiz ay Aksaray’da düzenlenen Bölge Şampiyonası’nı yenilgisiz tamamlayarak Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden U18 Kızlar Karması, Ordu’da yer aldığı B Grubu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Temsilcimiz Ordu Spor Salonu’nda yer alan ve çekişmeli geçen maç sonunda rakibini geriden gelerek 12-9, 32-22, 40-41 ve 51-53’lük periyotlarla mağlup etti, organizasyona galibiyetle başladı.
Antrenörlüğünü Hakan Özkan ve Şermin Yücelen'in yaptığı U18 Kızlar Karması grubunun ikinci maçında yarın Evolog Daçka Şerifali takımı ile karşılaşacak.
