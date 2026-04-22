  • BIST 12433.5
  • Altın 6880.64
  • Dolar 44.9178
  • Euro 52.7793
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Play-off öncesi kritik viraj: Vakıflar evinde son kez sahada

» »
Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 25 Nisan’da Lefkoşa’da oynayacağı maçta 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek, karşılaşma Antalya’daki play-off öncesi kritik önem taşıyor
Play-off öncesi kritik viraj: Vakıflar evinde son kez sahada

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off öncesi son iç saha maçında taraftarıyla buluşuyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Vakıflar, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Antalya’da gerçekleştirilecek play-off mücadeleleri öncesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşma, takımın moral ve motivasyonu açısından kritik bir durak olarak görülüyor. Yetkililer, bu özel maçta tribün desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak tüm halkı salona davet etti.

Sezon boyunca sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Vakıflar, kendi sahasındaki son maçta galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın aynı zamanda takımın Antalya yolculuğu öncesi güçlü bir uğurlama atmosferine sahne olması bekleniyor.

“Destek ol, izle, gurur duy” sloganıyla çağrı yapan kulüp, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek tüm sporseverleri bu anlamlı mücadelede takımın yanında olmaya davet ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda kupa gecesi: Kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar Pazartesi belli oluyor10 Nisan 2026 Cuma 10:40
  • Fabian Gjuka, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti08 Nisan 2026 Çarşamba 11:46
  • Basketbol Pro Lig’de Larnaka Gençler Birliği lider, Akdeniz takipte Play-Off hattı ise karıştı02 Nisan 2026 Perşembe 10:21
  • Basketbol U18 karmamız Bursa'yı elinden son basketle kaçırdı!24 Mart 2026 Salı 17:24
  • U18 Basketbol Karmamız Beşiktaş'ı devirdi 53-5124 Mart 2026 Salı 17:21
  • Basketbolda Federasyon Kupası başladı24 Mart 2026 Salı 17:19
  • Basketbol Federasyon Kupası’nda Kuralar Çekildi: İlk Maçlar 23 Mart’ta Başlıyor20 Mart 2026 Cuma 12:51
  • Basketbolda Kura Çekimi Perşembe Günü17 Mart 2026 Salı 17:42
  • Basketbol Pro Lig’de İkinci Yarı 23 Mart’ta Başlıyor17 Mart 2026 Salı 12:15
  • "En Büyük Kupa" Cumhurbaşkanlığı Kupası Gençler Birliği'nin11 Mart 2026 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti