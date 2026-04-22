Play-off öncesi kritik viraj: Vakıflar evinde son kez sahada

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off öncesi son iç saha maçında taraftarıyla buluşuyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Vakıflar, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Antalya’da gerçekleştirilecek play-off mücadeleleri öncesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşma, takımın moral ve motivasyonu açısından kritik bir durak olarak görülüyor. Yetkililer, bu özel maçta tribün desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak tüm halkı salona davet etti.

Sezon boyunca sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Vakıflar, kendi sahasındaki son maçta galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın aynı zamanda takımın Antalya yolculuğu öncesi güçlü bir uğurlama atmosferine sahne olması bekleniyor.

“Destek ol, izle, gurur duy” sloganıyla çağrı yapan kulüp, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek tüm sporseverleri bu anlamlı mücadelede takımın yanında olmaya davet ediyor.