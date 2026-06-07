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Andros Kiprianu: Kıbrıs nihai taksime sürükleniyor

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Eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde adanın "matematiksel kesinlikle" nihai taksime sürükleneceğini savundu.
Andros Kiprianu: Kıbrıs nihai taksime sürükleniyor

Eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Kıbrıs sorunu çözülmezse matematiksel kesinlikle nihai taksime sürükleneceğiz, bu son da olmayacak. Taksim yeni tehlikeli durumların başlangıcı olacak.” dedi.

Kiprianu, “Kıbrıs sorunu karmaşıklıklarının ortasında kişisel bir tanıklık” isimli kitabının yayınlanması sebebiyle Haravgi’ye verdiği özel söyleşide, Kıbrıs sorununun bugün içerisinde bulunduğu çıkmazda eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatının belirleyici olduğunu söyledi, şimdiki başkan Nikos Hristodulidis’in politikalarını da eleştirdi.

Kiprianu, AKEL Genel Sekreteri olarak toplantılarına katıldığı dönemde Rum Yönetimi Ulusal Konseyi’ni “Kıbrıs sorununu çözememelerinin kendilerini nihai taksime götüreceği” konusunda uyardığını, uyarılarını kamuoyu ile de paylaştığını hatırlattı.

Andros Kiprianu “Maalesef Sayın Anastasiadis’in icraatları -gerçekten de nasıl nitelendireceğimi de hangi kelimeyi kullanacağımı da bilmiyorum- saflığına verilemez. İki devlet çözümünden söz etme kararı artık geri alınması çok zor olgular yarattı.” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in icraatının kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Kiprianu “Kıbrıs sorununda net bir yönelimi ve net bir hedefi olmadığından korkuyorum.” dedi.

Kiprianu, Hristodulidis’in öncelikle iki devlet çözümü tezini değiştirmek üzerine odaklanması gerekirken ortada müzakere yokken AB’nin müzakerelere temsilci ataması talebiyle uğraştığını hatırlattı. AB temsilcisi ile ilgili çabası başarısız olunca BM Genel Sekreteri’nden Kişisel Temsilci atamasını istediğini ancak taraflardan biri federasyon öteki iki devlet çözümü tezine sahipken hiçbir özel temsilcinin bu uçurumun üzerine köprü kuramayacağını söyledi.

“Uçurumun üzerine köprüyü biz kurmalıydık.” vurgusunu yapan Kiprianu özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs sorununun özüyle ilgilenmedik, maalesef durum oldukça zorlaştı. Kıbrıs sorununu çözme çabalarının gün geçtikçe zorlaştığı bir duruma sürüklendiğimizi düşünüyorum. Fark etmek ve anlamak yerine, yerel bir deyiş kullanacağım: ‘kulağımızı tersten tutuyoruz.’”

Andros Kiprianu “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye bağımlılığının sürekli arttığını, enerjide, suda vb. büyük ölçüde Türkiye’ye bağımlı olunduğunu ve gittikçe yoğunlaşan bu durumun yeni oldubittiler yarattığını” söyledi.

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