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KKTC “Turkic Game Jam” etkinliğine katıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahipliğinde  düzenlenen “Turkic Game Jam” etkinliğine katıldı.
KKTC “Turkic Game Jam” etkinliğine katıldı

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Türk Devletleri Oyun Geliştiricileri Birliği öncülüğünde düzenlenen “Turkic Game Jam 2026”, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ev sahipliğinde düzenlenen KKTC ayağı, oyun geliştirme alanında faaliyet gösteren genç yetenekleri, girişimcileri ve yaratıcı profesyonelleri bir araya getiriyor.

Oyun girişimcilik platformu Indie Valley’nin ana paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliğe, KKTC’den Telsim iletişim sponsoru olarak destek verirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi Game Development and Narrative Design topluluğu da organizasyonun paydaşları arasında yer alıyor.

Etkinlik kapsamında katılımcılar 48 saat boyunca ekipler halinde çalışarak belirlenen tema doğrultusunda oyun fikirlerini oynanabilir prototiplere dönüştürüyor. Oyun tasarımı, yazılım geliştirme, görsel sanatlar, hikâye anlatıcılığı ve kullanıcı deneyimi gibi farklı disiplinlerden katılımcılar, projelerini uzman jüri üyelerine sunma fırsatı buluyor.

Turkic Game Jam 2026, oyun geliştirme etkinliği yanında KKTC’de oyun teknolojileri, dijital ekonomi ve yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Organizasyon sayesinde genç yazılımcılar, oyun tasarımcıları ve girişimciler, farklı ülkelerden katılımcılarla aynı platformda çalışma, bilgi paylaşımı yapma ve uluslararası profesyonel ağlara erişim imkânı elde ediyor.

Yerel değerlendirme sürecinde başarılı olan ekipler, kasım ayında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek Turkic Game Jam Büyük Finali’nde KKTC’yi temsil etme hakkı kazanacak. Büyük final, katılımcılara projelerini uluslararası yatırımcılar, sektör temsilcileri ve iş ortaklarıyla buluşturma fırsatı sunacak.

Turkic Game Jam 2026’nın, KKTC’de sürdürülebilir bir oyun geliştirme kültürünün gelişmesine, yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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