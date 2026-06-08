  • BIST 13590.16
  • Altın 6381.88
  • Dolar 46.0967
  • Euro 53.1631
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALübnan: Hizbullah İsrail'e, İsrail Beyrut'a saldırmamayı kabul etti

Meclis yasama göreviyle toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama göreviyle toplanacak.
Meclis yasama göreviyle toplanacak

Meclisten yapılan açıklamaya göre Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurulun gündeminde, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin bu tasarılara ilişkin raporları yer alıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman, Cihangir’deki çocuk şenliğine katıldı07 Haziran 2026 Pazar 15:13
  • Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak07 Haziran 2026 Pazar 15:12
  • KKTC “Turkic Game Jam” etkinliğine katıldı07 Haziran 2026 Pazar 10:26
  • Erhürman’dan şampiyon milli takıma kutlama07 Haziran 2026 Pazar 10:25
  • KTGB Yönetim Kurulu belirlendi07 Haziran 2026 Pazar 10:23
  • Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha: Titreme hastası beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu05 Haziran 2026 Cuma 15:52
  • Bengihan: Kamu yönetiminde yaşanan ciddi sorunlar çözüm bekliyor05 Haziran 2026 Cuma 15:52
  • Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) yarın yapılacak05 Haziran 2026 Cuma 15:48
  • Dağ Yolu’nun bir kısmı trafiğe kapatılacak05 Haziran 2026 Cuma 15:47
  • Mayıs Ayı Hayat Pahalılığı Yüzde 2.06 Oldu05 Haziran 2026 Cuma 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti