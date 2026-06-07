  • BIST 13694.19
  • Altın 6408.33
  • Dolar 45.9704
  • Euro 53.01
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALübnan: Hizbullah İsrail'e, İsrail Beyrut'a saldırmamayı kabul etti

Gazimağusa’da Kavga: Bir Kişinin Burnu Kırıldı

» »
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının araç park yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı darbe sonucu yaralandı.
Gazimağusa’da Kavga: Bir Kişinin Burnu Kırıldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının araç park yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı darbe sonucu yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 7 Haziran 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki K.O.M., aralarında yaşanan tartışma sonucu 24 yaşındaki D.Ç.’nin yüzüne tekme attı. Darp sonucu D.Ç.’nin burun kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili zanlı K.O.M. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman’dan şampiyon milli takıma kutlama07 Haziran 2026 Pazar 10:25
  • KTGB Yönetim Kurulu belirlendi07 Haziran 2026 Pazar 10:23
  • Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha: Titreme hastası beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu05 Haziran 2026 Cuma 15:52
  • Bengihan: Kamu yönetiminde yaşanan ciddi sorunlar çözüm bekliyor05 Haziran 2026 Cuma 15:52
  • Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) yarın yapılacak05 Haziran 2026 Cuma 15:48
  • Dağ Yolu’nun bir kısmı trafiğe kapatılacak05 Haziran 2026 Cuma 15:47
  • Mayıs Ayı Hayat Pahalılığı Yüzde 2.06 Oldu05 Haziran 2026 Cuma 15:45
  • Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı05 Haziran 2026 Cuma 11:18
  • Asfaltlama Duyurusu05 Haziran 2026 Cuma 10:47
  • Dolardan yeni rekor05 Haziran 2026 Cuma 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti