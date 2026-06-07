Gazimağusa’da Kavga: Bir Kişinin Burnu Kırıldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının araç park yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı darbe sonucu yaralandı.
Polis açıklamasına göre, 7 Haziran 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki K.O.M., aralarında yaşanan tartışma sonucu 24 yaşındaki D.Ç.’nin yüzüne tekme attı. Darp sonucu D.Ç.’nin burun kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili zanlı K.O.M. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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