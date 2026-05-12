KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de sezonun en kritik dönemi başlıyor. Play-off yarı final serilerinde takımlar, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için parkeye çıkacak
Kılıf & Kılıf Pro Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de sezonun en kritik dönemi başlıyor. Play-off yarı final serilerinde takımlar, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için parkeye çıkacak. Basketbolseverleri ise yüksek tempo, sert mücadele ve büyük heyecan bekliyor.

Yarı final serisinin ilk karşılaşmasında 13 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00’da Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği ile China Bazaar Ada karşı karşıya gelecek. Serinin diğer eşleşmesinde ise 14 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaşacak.

Tahir Soyer: “Şampiyon Karakterimizle Parkedeyiz”

Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Başantrenörü Tahir Soyer, play-off yarı final serisi öncesinde yaptığı açıklamada takımının hedefinin net olduğunu belirtti. Sezon boyunca yaşanan sakatlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, ligi 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladıklarını söyledi.

Lig sıralamasının her zaman gerçek potansiyeli yansıtmadığını vurgulayan Soyer, süreç boyunca önemli dersler çıkardıklarını ve play-off’a daha güçlü hazırlandıklarını kaydetti.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirten Tahir Soyer, Teska Federasyon Kupası’nı finalde kazanarak şampiyon olduklarını hatırlatarak, “O gün sahada ortaya koyduğumuz kazanma karakteri bizim genlerimizde var” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, hedeflerinin önce finale yükselmek ardından da şampiyonluk kupasını camiaya armağan etmek olduğunu söyledi. Soyer ayrıca taraftarlara çağrıda bulunarak, bu zorlu süreçte tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

Halil Kutruza: “Hedefimiz Şampiyonluğu Bölgeye Getirmek”

Akdeniz Spor Birliği Başantrenörü Halil Kutruza ise sezon boyunca takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti. Göreve geldikten sonra takımın önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Kutruza, play-off sürecinde hedeflerinin doğrudan şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kutruza, Girne bölgesinin basketbolda uzun yıllardır beklediği şampiyonluğu bu sezon kazanmak istediklerini belirterek, tüm konsantrasyonlarının kupa üzerine olduğunu dile getirdi.

Bilgin Güldoğuş: “Doğru Basketbol Oynuyoruz”

China Bazaar Ada Başantrenörü Bilgin Güldoğuş da play-off öncesinde yaptığı değerlendirmede takımının özellikle ligin ikinci devresinde önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

Savunma ve hücumdaki performans sayesinde ligi üçüncü sırada tamamladıklarını ifade eden Güldoğuş, yarı finalde karşılaşacakları Akdeniz Spor Birliği’nin tecrübeli ve skorer oyunculara sahip güçlü bir ekip olduğunu belirtti.

Takım içerisinde yabancı oyuncuların etkili performansının yanı sıra Berkem, Halil, Alpay ve Uğur gibi tecrübeli isimlerin katkısıyla hem savunmada hem de hücumda doğru basketbol oynadıklarını vurgulayan Güldoğuş, tüm takımlara başarı diledi.

Deneyimli başantrenör ayrıca basketbolseverleri salonlara davet ederken, organizasyonda görev alacak hakemlere de başarı temennisinde bulundu.

Dzmitry Paliaschuk: “Kupaya Uzanmak İstiyoruz”

Caesar Larnaka Gençler Birliği Başantrenörü Dzmitry Paliaschuk ise play-off yarı final serisi öncesinde takımının ortaya koyduğu performansa güvendiğini söyledi.

Tecrübeli ve yetenekli bir kadroya sahip olduklarını belirten Paliaschuk, hedeflerinin önce finale yükselmek ardından da şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu ifade etti.

Zorlu bir yarı final serisinin kendilerini beklediğini dile getiren başarılı çalıştırıcı, oyuncularının karakterine, mücadele gücüne ve tecrübesine inandığını söyledi.

Play-off serisine galibiyetle başlamak istediklerini belirten Paliaschuk, taraftarlara da çağrıda bulunarak Perşembe akşamı İskele Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.

Play-Off Takvimi

13 Mayıs Çarşamba

???? Ertuğrul Apakan Spor Salonu
???? 19:00
???? Akdeniz Spor Birliği – China Bazaar Ada

14 Mayıs Perşembe

???? İskele Spor Salonu
???? 20:00
???? Caesar Larnaka Gençler Birliği – Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi

