Akıncı: 'Yasağı kaldırılanların kimseye teşekkür borcu yok"

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Yasağı kaldırılanların kimseye teşekkür borcu yok" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın açıklamaları:

E"skiden bizi “milliyetçiler” ve “hainler” diye zaten ikiye bölmüşlerdi. 2020 Ekim’inden sonra “hainler”i kendi içinde de böldüler “yasaklılar” ve “yasaksızlar” olarak. Şimdi de “yasaklılar”ı bir daha böldüler “yasağı kaldırılanlar” ve “yasağı devam edenler” diye…”15’ten fazla” deniyor. Ne demek 15’ten fazla ? Bunlar insan… Kıbrıslı Türk toplumunun aydınlık yüzleri… Her birinin adı var, kimliği var. Her biri toplumun tanıdığı isimler.. Bu insanların isimleri ve sayıları nasıl olur da açıklanmaz? Yasağı devam edenler niye hala gizlenir ? Bu insanlarımızın kimseye teşekkür borcu yok. Tam tersine çağdışı yasakçı zihniyetin onlara ve iradesi gaspedilen toplumumuza özür borcu var."