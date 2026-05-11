Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Başbakan Üstel: Fedakarlık gerekiyorsa ilk imzayı ben atıyorum

Başbakan Üstel, ekonomik süreçte fedakârlık çağrısı yaparak “Gerekiyorsa ilk imzayı ben atıyorum” dedi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hem muhalefete sert mesajlar, hem de hayat pahalılığı karşısında dar gelirliyi koruyacak yeni adımların sinyalini verdi.

Üstel, siyasilerin de fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayarak maaş kesintisi konusunda ilk imzayı kürsüde attı. Hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da imza attı.

 

“POPÜLİZM YAPMIYORUZ”

Ana muhalefet CTP’nin eleştirilerine yanıt veren Üstel, siyasi yaşamı boyunca halka verdiği her sözü yerine getirdiğini söyledi.

Milletvekilliği döneminden bakanlık görevlerine, oradan başbakanlığa kadar hiçbir zaman popülizm yapmadığını ifade eden Üstel, “Ne söylediysek yaptık, neyin sözünü verdiysek arkasında durduk” dedi.

Hayat pahalılığı konusunda alt gelir gruplarının korunması gerektiğini uzun süredir savunduğunu belirten Üstel, düşük maaş alan çalışanların desteklenmesi için yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini açıkladı.

 

SAMİMİYSENİZ İMZALAYIN

Hayat pahalılığı uygulamalarında alt kademe ile üst kademe arasında adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Üstel, bu konuda Meclis’te kurulan komitenin yeniden harekete geçirileceğini söyledi.

Komitenin çarşamba günü toplanması için talimat vereceğini açıklayan Üstel, “Samimiysek hep birlikte imza atalım, bu düzenlemeyi yasallaştıralım” ifadelerini kullandı.

 

“HALK FEDAKARLIK BEKLİYORSA İLK ÖNCE SİYASETÇİLER TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”

Toplumda siyasilerin maaşlarıyla ilgili yükselen eleştirilere dikkat çeken Üstel, hükümet olarak bu çağrıyı duyduklarını söyledi.

“Siyasiler fedakarlık yapmalı deniyorsa, ilk adımı biz atalım” diyen Üstel, milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılmasını önerdi.

Siyasi atamayla görev yapan müdür ve müsteşarlardan ise yüzde 5 kesinti yapılmasını gündeme getiren Üstel, “İlk imzayı da burada ben atıyorum, sözümüz imzamızdır” diyerek Meclis kürsüsünden tarihi bir çağrı yaptı.

