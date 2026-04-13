Basketbolda Final akşamı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda yarı final heyecanının ardından gözler büyük finale çevrildi.
Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonların belirleneceği dev karşılaşmalara sahne olacak.

Gecenin ilk finalinde kadınlar parkede olacak. Caesar Larnaka Gençler Birliği-DAÜ ile Koop Spor, saat 18.00’de şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.

Final gecesinin ikinci perdesinde ise erkekler sahne alacak. Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Altınbaş Üniversitesi, saat 20.00’de kupaya uzanmak için mücadele edecek.

Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda erkekler finalinde Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Koop Spor karşı karşıya gelmiş, kupayı Caesar Larnaka Gençler Birliği müzesine götürmüştü. Kadınlarda ise Larnaka GB-DAÜ ile Levent Spor’un mücadelesinde kazanan taraf Levent Spor olmuştu.

Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen final gecesinde tribünlerin dolması ve unutulmaz bir atmosferin yaşanması bekleniyor.

Haber: Ersin Orkoz

