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KTGB Yönetim Kurulu belirlendi

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
KTGB Yönetim Kurulu belirlendi

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, bugünkü Genel Kurul’un ardından iki yıl süreyle görev yapacak Yönetim Kurulu ve birliği TAK Yönetim Kurulu ile BRTK Yönetim Kurulu’nda temsil edecek üyeler belirlendi.

KTGB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Ahmet Karagözlü, Sonay Orbay, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Serap Şahin, İltaç Aslım, Nupelda Karabuğday, İbrahim Güneşer, Yağmur Çal.

Yedek: Ferda Aşıroğlu, Esengül Evcil.

BRTK Yönetim Kurulu temsilcisi: Damla Soyalp, TAK Yönetim Kurulu temsilcisi Artun Çağa”

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