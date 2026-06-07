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Trafik denetimleri: 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

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Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 1 sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 47 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü tutuklandı.
Trafik denetimleri: 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 1 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 278 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 137 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, 20 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 4 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Ayrıca 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 10 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 13 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan dolayı işlem gördü.

Denetimlerde 2 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

Öte yandan 2 sürücü aracın ışık kurallarına uymamaktan ve 63 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

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