Trafik denetimleri: 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 1 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 278 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 137 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, 20 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 4 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.
Ayrıca 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 10 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 13 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan dolayı işlem gördü.
Denetimlerde 2 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.
Öte yandan 2 sürücü aracın ışık kurallarına uymamaktan ve 63 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
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