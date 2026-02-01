Antalya'da otobüs kazası: Sekiz ölü, 26 yaralı

Tekirdağ-Antalya seferindeki Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin şunları söyledi:

“Kazada maalesef sekiz vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor.”