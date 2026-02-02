  • BIST 12433.5
Zeki Çeler: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayın; sandığı kurun, yargının yolunu açın

Zeki Çeler: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayın; sandığı kurun, yargının yolunu açın

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı kurumlarının son birkaç yıl içinde iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis’e yazı gönderdiğini, ancak her iki talebin de geri çevrildiğini belirtti
Zeki Çeler: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayın; sandığı kurun, yargının yolunu açın

Çeler, şu anda başka milletvekillerinin de dokunulmazlık zırhı nedeniyle soruşturulamadığının anlaşıldığını ifade ederek, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında ciddi iddialar bulunduğunu, ancak ifade dahi alınamadığı için soruşturmaların ya tıkandığını ya da ağır aksak ilerlediğini kaydetti.

Gelinen aşamada ortaya garip bir tablo çıktığını belirten Çeler, Meclis Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar ve bazı milletvekillerinin usulsüzlük ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle kamu vicdanında sorgulandığını; buna karşın yargı mekanizmasının yalnızca iktidarın atadığı bürokratlarla sınırlı soruşturmalar yürütmek durumunda kaldığını söyledi. Çeler, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin üretken ve sorun çözen bir yapı olmaktan uzaklaştığını savunan Çeler, Meclis’in suçun ve suçlunun kamufle edildiği bir alana dönüştürüldüğünü ifade etti. Bunun siyasetin itibarını ve yurttaşın siyasete duyduğu güveni ciddi biçimde zedelediğini belirten Çeler, milletvekillerinin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasının Meclis’i halktan kopardığını dile getirdi.

Bu koşullarda erken seçimin bir tercih değil zorunluluk olduğunu kaydeden Çeler, Meclis’teki tüm partilerin en kısa sürede erken seçim tarihini belirlemesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Çeler, seçime kadar geçecek sürede Meclis’in hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu göstermek ve güven kaybını bir ölçüde gidermekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede tüm partilerin uzlaşarak tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması gerektiğini vurgulayan Çeler, polis ve savcılık tarafından bekletilen dosyaların raftan indirilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti. Çeler, böylece yeniden aday olmayı düşünen ve haklarında suç isnadı bulunan milletvekilleri için aklanma zorunluluğu doğacağını söyledi.

Çeler, TDP olarak açık çağrılarının, yeni döneme temiz bir sayfa açmak için erken seçim ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararlarının eşzamanlı ve derhal alınması olduğunu ifade etti.

