"Trump'ın BM'nin tanımadığı Kosova’yı Barış Konseyi’ne davet etmesi, Hristodulidis’i endişelendiriyor"

Trump’ın, BM tarafından tanınmayan Kosova’yı Barış Konseyi’ne devlet olarak davet etmesinin Rum Yönetimi’nde rahatsızlık yarattığı belirtilirken, Kathimerini gazetesi Hristodulidis hükümetinin hem BM’ye dayalı Kıbrıs politikası hem de Washington ile ilişkiler arasında “denge egzersizi” yaptığını yazdı.

Haftalık Kathimerini “Lefkoşa’dan Denge Egzersizleri” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kosova’nın egemenliğini ve uluslararası konumunu güçlendirdiği gerekçesiyle Barış Konseyi Katılım zaptını imzalamakta son ana kadar tereddüt ettiğini hatırlattı.

Habere göre, Rum Yönetimi bu gelişmenin, Türkiye'nin KKTC için de bir Kosova modeli talep eden anlatısına destek verdiğini anlamasına karşın Trump’ın Barış Konseyi aleyhine görüş belirtmedi.

Habere göre, Hristodulidis hükümeti “denge egzersizi” yapıyor. Kıbrıs sorununda Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı çözüme götürebileceği inancıyla sırtını BM’ye dayayan Rum Yönetimi Trump’ın BM’nin yerine geçmesi için Barış Konseyi kurmasına ve bu oluşumun “uluslararası meşruiyet açısından ciddi tehlikelere gebe olmasına” karşın Washington ile arasındaki iyi ilişkilerin devamını sağlamak istiyor.

Haberde Rum Yönetiminin, AB içerisinde, savunma ve ekonomi gibi konularda karar verici roller üstlenen ve veto hakkı tartışmaları sonrasında iki vitesli Avrupa senaryoları kapsamında karar verici çekirdek ülkeler olarak tanımlanan E6 grubu konusunda da aynı denge egzersizini uyguladığı kaydedildi.