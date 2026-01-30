2026 yılı seçim yılı olacak

2026 yılında hem erken milletvekili genel seçimi hem de yerel seçimlerin yapılmasının gündemde olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde siyasi atmosferi giderek hareketlendiriyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, erken genel seçimin 2026’nın ilk yarısında yapılması bekleniyor.

Sivil Toplumdan Siyah Bayraklı Protesto

Hükümete yönelik tepkiler sokakta da görünür hale gelmeye başladı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla KTÖS binasına siyah bayrak astı. Eylemin, farklı örgüt ve kesimler tarafından da yaygınlaştırılacağı belirtilirken, siyah bayrak protestosunun “dalga dalga” büyüdüğü ifade ediliyor.

Ana Muhalefetten Erken Seçim Çağrısı

Ana muhalefet cephesinde ise erken seçim çağrıları daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Genç TV’de Meltem Sonay’ın sunduğu “Genç’te Sabah” programında, sahte diploma iddiaları, yolsuzluk tartışmaları ve derinleşen ekonomik kriz üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Hükümetin meşruiyetini yitirdiğini savunan İncirli, CTP’nin erken seçim için hazırladığı eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

İncirli, karma oyun kaldırılması tartışmalarına da değinerek CTP’nin bu konudaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda samimi olmadığını ileri süren İncirli, şu ifadeleri kullandı:

“Biz programların yarışması gerektiğine inanıyoruz ve karmanın kaldırılmasını ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak Ünal Bey bunu seçimi ötelemek ve kendi koltuğunu korumak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz.”

Bürokraside Görevden Almalar Gündemde

Siyasi tansiyonun yükseldiği bir diğer başlık ise bürokrasiye yönelik görevden almalar oldu. Başbakan Ünal Üstel’in, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan ve ani bir şekilde İstanbul’a gittiği iddia edilirken, bu ziyaretin zamanlaması hükümette bazı üst düzey bürokratların görevden alındığı yönündeki söylentilerle birlikte değerlendirildi.

Kamuoyunda, yaşanan gelişmelerin bir “algı operasyonu” olduğu yönünde yorumlar yapılırken, iddialar Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt’un açıklamasıyla daha da güçlendi.

Talaykurt, Ada TV’de katıldığı programda görevden alındığını doğrulayarak, Başbakan Üstel’in kendisini telefonla arayarak bu kararı bildirdiğini söyledi. Görevden alma gerekçesinin kendisine iletilmediğini belirten Talaykurt, yasal olarak böyle bir gerekçenin sunulmasının zorunlu olmadığını da ifade etti.

Hükümet cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.