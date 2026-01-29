  • BIST 12433.5
Gazimağusa'da ev yangını: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Muhtemelen açık unutulan elektrikli sobanın, önünde bulunan ikili koltuğu, ısıtıp tutuşturması sonucu bugün saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, bir apartman dairesinin salon odasında, yangın meydana geldi.
Gazimağusa’da ev yangını: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Muhtemelen açık unutulan elektrikli sobanın, önünde bulunan ikili koltuğu, ısıtıp tutuşturması sonucu bugün saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, bir apartman dairesinin salon odasında, yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda, söz konusu ikili koltuk ve muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen beş ikametgah sakini ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

