Serdar Denktaş: Tam olmazsak yok olacağız, yeni bir siyasi kültür başlatıyoruz

Denktaş, partinin Birinci Olağan Büyük Kongresi sonrası yaptığı açıklamada, toplumsal kaynaşma, hoşgörü ve diyalog temelinde yeni bir siyasi anlayış inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tam olmazsak yok olacağız” vurgusunda bulundu.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Ada TV’de yayınlanan Ramazan Adnan ile Masada programının canlı yayın konuğu oldu. Pazar günü gerçekleştirilen Birinci Olağan Büyük Kongre’nin büyük bir coşkuyla tamamlandığını belirten Denktaş, kongrede öne çıkan “Tam olmazsak yok olacağız” ve “yeni bir siyasi kültür anlayışını başlatıyoruz” söylemlerini değerlendirdi.

Birinci Olağan Büyük Kongre’de resmen Genel Başkan seçilen Denktaş, bundan sonra izlenecek yolun; ağabeyi Raif Denktaş’ın “Rica ile yaşama düzenine son” anlayışı, Rauf Raif Denktaş’ın sabrı, duruşu ve Türklüğe ile ana vatana gönülden bağlılığı ile kendi 32 yıllık siyasi tecrübesinin birleşimi olacağını ifade etti.

Bu anlayışın temelinde diyalog, fikir ayrılıklarında uzlaşı, Kıbrıs Türk kültürünün özünü oluşturan hoşgörü, farklı görüşlere saygı ve anlayış bulunduğunu vurgulayan Denktaş, “Partimizden başlayarak bu anlayışı tüm halkımıza yaymak istiyoruz” dedi.

Denktaş, ülkenin artık çok kültürlü ve çok uluslu bir yapıya dönüştüğünü belirterek, yabancı uyruklu binlerce kişinin aileleriyle birlikte vatandaş olduğunu söyledi. Geçmişte, Türkiye’den gelen ve aynı dili konuşup aynı köklere sahip olunan insanlarla dahi ayrımcılık yaşandığını dile getiren Denktaş, yeni bir ayrımcılığa izin verilmeden, bu insanların Kıbrıs Türk kültürünü benimsemelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Hep birlikte yaşamayı, ayrışmadan ‘tam’ olmayı başarmalıyız. ‘Tam olmazsak yok olacağız’ sözüyle anlatmak istediğim tam olarak budur” diyen Denktaş, parti karar alma mekanizmalarında yabancı uyruklu vatandaşlara da yer verileceğini belirterek toplumsal kaynaşmanın önemine dikkat çekti.

"TAM PARTİ KOMİTELERİ SAHADA"

115 kişilik Parti Meclisi’nin oluşturulduğunu, bunların 50’sinin olağan kongrede, geri kalanının ise ilçe kongrelerinde seçildiğini belirten Denktaş, önümüzdeki haftalarda Merkez Yürütme Kurulu ile Genel Sekreterin belirleneceğini söyledi.

Örgütlenme sürecinin hızla ilerlediğini ifade eden Denktaş, komitelerin ise uzun süredir aktif şekilde çalıştığını kaydetti. Denktaş, “Hukuk Komitemiz 14 hukukçudan oluşuyor ve uzun zamandır görüş ve raporlar hazırlıyor. Tarım Komitemiz ise çarşamba günü Esnaflar Birliği’nde et fiyatları ve hayvan satışlarına ilişkin toplantıya katılarak çalışmalarını paylaşacak. Kısacası TAM Parti komiteleri kendi uzmanlık alanlarında sahadadır” dedi.

"BİZ TOPLUMUN GERÇEK SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUZ"

Topluma sürekli yapay gündemler sunulduğunu ve gerçek sorunların bu nedenle konuşulamadığını savunan Denktaş, “Biz yapay gündemlerle ilgilenmiyoruz. Hayat pahalılığı, eğitim ve sağlık alanındaki eksiklikler, güvenlik sorunları bu toplumun gerçek problemleridir. Oto galerilerin kurşunlanması ve bunun nasıl organize edildiği konuşulmuyor. Bu ciddi bir güvenlik sorunudur. Biz esas sorunlara çözüm üretmeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.