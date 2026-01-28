  • BIST 12433.5
İlk ve orta eğitimde yarıyıl tatili 1 Şubat'ta başlayacak: Karneler Cuma günü dağıtılacak

2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak; yaklaşık 58 bin öğrenci yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak.
  • İkinci dönem 16 Şubat Pazartesi başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, 30 Ocak Cuma günü karnelerini alacak.

Akademik takvime göre 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatili 15 Şubat’ta tamamlanacak. Öğrenci ve öğretmenler, 16 Şubat Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor. KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 15 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

KGS-1 CUMARTESİ GÜNÜ

Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) birinci basamağı (KGS-1) cumartesi günü gerçekleştirilecek. İkinci basamak sınavı olan KGS-2 ise 6 Haziran tarihinde yapılacak.

LİSELİLERİN SINAVLARI

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 20 Haziran 2026’da gerçekleştirilecek.

Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 17-23 Haziran tarihleri arasında alınacak, yerleşme sonuçları ise 24 Haziran’da açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

