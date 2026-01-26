Öztürkler'den Gündüz'ün iddiasına yanıt: Mesnetsiz ve gerçeği yansıtmıyor

Öztürkler, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki diploma iddialarına ilişkin devam eden mahkeme sürecinde şahsı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki diploma iddialarına ilişkin devam eden mahkeme sürecinde şahsı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Öztürkler, üniversitenin ortağı Serdal Gündüz’ün ifadesinde yer alan ve kendisine yöneltilen iddiaların mesnetsiz, karalayıcı ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Devlette görev yaptığı süre boyunca hiçbir üniversite rektörü ya da sorumlusu ile hak edilmemiş bir diplomanın veya vatandaşlığın verilmesine ilişkin herhangi bir temasının, telkininin ya da telefon görüşmesinin olmadığını vurgulayan Öztürkler, kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu ifade etti.

Öztürkler, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözleriyle tamamladı.

Serdal Gündüz, “Fatma Ünal’a diploma hazırlanması için bana Ziya Öztürkler baskı yaptı, talimat verdi” iddiasında bulunmuştu.