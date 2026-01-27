Bugün ve yarın sağanak bekleniyor

  • BIST 12433.5
Meteoroloji Dairesi yağışlı havanın 31 Ocak Cumartesi’ne kadar devam edeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ocak-2 Şubat dönemine ilişkin hava tahmin raporuna göre bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü yer yer hafif yağmur, cuma ve cumartesi günü ise yer yer sağanak öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Periyodun ilk günleri Güney ve Doğu’dan, diğer günlerde ise Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

