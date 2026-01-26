  • BIST 12433.5
Karma oy ve erken seçim gündemde

Partilerin gündeminde karma oyun kaldırılması ve erken seçim var
Karma oy ve erken seçim gündemde

Partilerin gündeminde karma oyun kaldırılması  ve erken seçim var.

Karma Oy Düzenlemesi Tartışılıyor

Siyasi partiler, karma oyun kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi farklı başlıklar altında değerlendirdi. UBP, uygulamanın kaldırılmasının seçmen iradesinin sandığa doğru yansıması açısından gerekli olduğunu savunurken; CTP düzenlemenin erken seçim tarihiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. DP üç bölgeli sisteme geçilmesini önerirken, YDP ise kapsamlı seçim reformu ve seçim barajının yüzde 8’e çıkarılmasını gündeme getirdi.

